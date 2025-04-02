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21:30 Мск
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Единая лига: расписание матчей на 2 апреля

Единая лига: расписание матчей на 2 апреля
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Сегодня, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланированы три матча, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига ВТБ. Расписание на 2 апреля:

17:30 мск – «Уралмаш» – «Парма»;
19:30 мск – ЦСКА – «Самара»;
20:00 мск – «Локомотив-Кубань» – «Астана».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает УНИКС (34 победы и семь поражений).

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