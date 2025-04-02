Единая лига: расписание матчей на 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланированы три матча, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига ВТБ. Расписание на 2 апреля:

17:30 мск – «Уралмаш» – «Парма»;

19:30 мск – ЦСКА – «Самара»;

20:00 мск – «Локомотив-Кубань» – «Астана».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 апреля 2025, среда. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 апреля 2025, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает УНИКС (34 победы и семь поражений).

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