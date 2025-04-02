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Евролига: расписание матчей на 2 апреля

Евролига: расписание матчей на 2 апреля
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Сегодня, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности в эту дату состоится один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Евролиги на 2 апреля (время — московское):

20:45. «Фенербахче» – «Барселона».

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
02 апреля 2025, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Фенербахче», на счету которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Олимпиакос», имеющий в активе ту же разницу побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 12 поражений).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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