Еврокубок: расписание решающих матчей 1/2 финала 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, состоятся два матча полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок, 1/2 финала, расписание на 2 апреля:

20:00 мск – «Бахчешехир» – «Гран Канария»;

21:30 мск – «Валенсия» – «Хапоэль» Тель-Авив.

Команды сыграют друг с другом уже в третий раз. Ранее клубы обменялись победами. Согласно регламенту соревнований полуфинальные игры проходят до двух побед.

Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу. MVP Еврокубка, а также самым ценным игроком финальной серии был признан разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс.

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