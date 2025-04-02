Владислав Емченко рассказал, готов ли провести всю карьеру в «Локомотиве-Кубань»

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался насчёт того, готов ли он провести всю свою профессиональную карьеру в клубе из Краснодара.

«Если «Локо» будет заинтересован в моих баскетбольных услугах, то почему бы и нет? Я отсюда никуда не бегу. Если клуб видит во мне основного игрока, учитывает мои амбиции и заинтересован в моих баскетбольных навыках, то всё возможно. Кто знает, как будет?! Это же спорт!» — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, Емченко является воспитанником «Локомотива-Кубань», пройдя различные молодёжные команды краснодарцев. 25-летний Владислав проводит свой пятый сезон в Единой лиге ВТБ. В этом регулярном чемпионате защитник в среднем набирает 6,5 очка, 2,1 подбора и 2,3 передачи за 16 минут на паркете.