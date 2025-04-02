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Бэйлесс язвительно высказался об Уэстбруке после его действий в рекордном матче Йокича

Бэйлесс язвительно высказался об Уэстбруке после его действий в рекордном матче Йокича
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Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал действия разыгрывающего «Денвер Наггетс» Расселла Уэстбрука в овертаймах матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз». В первом овертайме Расселл допустил две потери: лишний шаг и фол в атаке. А во второй пятиминутке сфолил на трёхочковой линии за 0,01 секунды на табло, в результате чего защитник «Миннесоты» Никил Александер-Уолкер исполнил штрафные броски, которые принесли гостям победу – 140:139.

«Что я говорил о Расселле Уэстбруке на протяжении многих лет?» — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

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