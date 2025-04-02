«Самара» может пропустить следующий сезон Единой лиги — источник

«Самара» может пропустить следующий сезон Единой лиги ВТБ. Об этом информирует телеграм-канал Mash на спорте. По сведениям источника, команде заблокировали счета.

Сообщается, что судебный иск против команды был направлен со стороны ООО «Тпв Рус». По данным источника, «Самара» задолжала организации почти 48 млн рублей. Представители компании выступили с призывом арестовать именно эту сумму, а также всё движимое и недвижимое имущество.

Кроме того, запретить руководству «Самары» что-либо менять на своём официальном сайте и участвовать в Единой лиге в следующем сезоне. На данный момент суд удовлетворил только просьбу с арестом счёта и имущества общей стоимостью 47,88 млн рублей, за исключением средств на выплату зарплат и налогов.

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