Игрок Единой лиги стал автором статистической линейки, которой в топ-лигах не было 21 год

Атакующий защитник «Автодора» Калеб Агада стал автором статистической линейки, которой в топ-лигах не было уже 21 год. Внимание на это обратил телеграм-канал «Два кольца».

В недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (84:69) Агада за 23 минуты на площадке набрал 11 очков, сделал восемь подборов, восемь результативных передач и девять перехватов.

«Такого в мировом баскетболе (где играют по правилам ФИБА) не было с декабря 2022 года, когда в чемпионате Швеции Джош Шарки записал на свой счет 25 очков, 11 подборов, восемь передач и 10 перехватов. Правда, тот провёл на паркете 39 минут и 45 секунд», — написано в сообщении.

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