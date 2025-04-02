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Игрок Единой лиги стал автором статистической линейки, которой в топ-лигах не было 21 год

Игрок Единой лиги стал автором статистической линейки, которой в топ-лигах не было 21 год
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Атакующий защитник «Автодора» Калеб Агада стал автором статистической линейки, которой в топ-лигах не было уже 21 год. Внимание на это обратил телеграм-канал «Два кольца».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
69 : 84
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 20, Джуришич - 14, Чадов - 9, Карпенков - 8, Хэмилтон - 6, Ребец - 5, Антипов - 3, Вольхин - 2, Зоткин - 2, Захаров, Шендеров, Шилохвостов
Автодор: Джонс - 14, Мэннинг - 13, Кантер - 13, Беслач - 12, Агада - 11, Пранаускис - 8, Клименко - 8, Петенев - 5, Сущик, Наумов, Халдеев, Кроуфорд

В недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (84:69) Агада за 23 минуты на площадке набрал 11 очков, сделал восемь подборов, восемь результативных передач и девять перехватов.

«Такого в мировом баскетболе (где играют по правилам ФИБА) не было с декабря 2022 года, когда в чемпионате Швеции Джош Шарки записал на свой счет 25 очков, 11 подборов, восемь передач и 10 перехватов. Правда, тот провёл на паркете 39 минут и 45 секунд», — написано в сообщении.

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