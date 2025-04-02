Никола Йокич впервые высказался после исторического рекорда в НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал свой рекорд, который он установил в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 61 очком. Встреча завершилась в пользу «Миннесоты» со счётом 140:139 ОТ.
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 140
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 61, Гордон - 30, Браун - 18, Уэстбрук - 12, Пикетт - 9, Уотсон - 7, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Александер-Уолкер - 26, Рэндл - 26, Гобер - 19, Макдэниелс - 12, Майнотт - 10, Конли - 9, Диллингэм - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Рид, Хиланд, Миллер, Гарза
«Мы рождены для этого. Мы тренируемся с самого детства. Я считаю, что лошади, по сути, как спортсмены. Они действительно похожи на нас. Они рождены, чтобы бегать, а мы рождены, чтобы играть», — сказал Никола Йокич на пресс-конференции.
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