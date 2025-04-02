Никола Йокич впервые высказался после исторического рекорда в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал свой рекорд, который он установил в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 61 очком. Встреча завершилась в пользу «Миннесоты» со счётом 140:139 ОТ.

«Мы рождены для этого. Мы тренируемся с самого детства. Я считаю, что лошади, по сути, как спортсмены. Они действительно похожи на нас. Они рождены, чтобы бегать, а мы рождены, чтобы играть», — сказал Никола Йокич на пресс-конференции.

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