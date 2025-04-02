Энтони Эдвард назвал лучшего баскетболиста, с которым он когда-либо играл
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой «Миннесоты» со счётом 140:139 ОТ.
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 140
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 61, Гордон - 30, Браун - 18, Уэстбрук - 12, Пикетт - 9, Уотсон - 7, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Александер-Уолкер - 26, Рэндл - 26, Гобер - 19, Макдэниелс - 12, Майнотт - 10, Конли - 9, Диллингэм - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Рид, Хиланд, Миллер, Гарза
«Возможно, это была лучшая игра в моей жизни. Никола Йокич… о боже. Он, наверное, лучший баскетболист, с которым я встречался, ну, кроме меня самого, конечно. Он невероятен», — сказал Эдвардс во время общения со СМИ.
Напомним, Йокич в матче с «Тимбервулвз» стал автором трипл-дабла с 61 очком. Ранее ни один игрок в истории НБА не добивался таких показателей.
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