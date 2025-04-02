Энтони Эдвард назвал лучшего баскетболиста, с которым он когда-либо играл

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой «Миннесоты» со счётом 140:139 ОТ.

«Возможно, это была лучшая игра в моей жизни. Никола Йокич… о боже. Он, наверное, лучший баскетболист, с которым я встречался, ну, кроме меня самого, конечно. Он невероятен», — сказал Эдвардс во время общения со СМИ.

Напомним, Йокич в матче с «Тимбервулвз» стал автором трипл-дабла с 61 очком. Ранее ни один игрок в истории НБА не добивался таких показателей.

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