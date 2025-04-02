Видео: Единая лига представила топ-10 моментов марта

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Пресс-служба Единой лиги ВТБ поделилась подборкой из 10 самых ярких моментов в чемпионате по итогам марта.

В топ-10 вошли:

1) победный трёхочковый Георгия Жбанова;

2) постер Данила Певнева;

3) постер Артёма Клименко;

4) передача Алексы Аврамовича;

5) аллей-уп на Винса Хантера и данк;

6) блок-шот Андрея Лопатина и данк Девона Акун-Пёрселла;

7) попадание Антона Астапковича;

8) аллей-уп Михаила Ведищева на Андрея Мартюка;

9) баззер с центра площадки Неманьи Джуришича;

10) решающий бросок Дуэйна Бэйкона.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги. Права на видео принадлежат Единой лиге.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является «Зенит», на счету которого 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает УНИКС (34 победы и семь поражений).