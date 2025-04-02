Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Единая лига представила топ-10 моментов марта

Видео: Единая лига представила топ-10 моментов марта
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ поделилась подборкой из 10 самых ярких моментов в чемпионате по итогам марта.

В топ-10 вошли:

1) победный трёхочковый Георгия Жбанова;
2) постер Данила Певнева;
3) постер Артёма Клименко;
4) передача Алексы Аврамовича;
5) аллей-уп на Винса Хантера и данк;
6) блок-шот Андрея Лопатина и данк Девона Акун-Пёрселла;
7) попадание Антона Астапковича;
8) аллей-уп Михаила Ведищева на Андрея Мартюка;
9) баззер с центра площадки Неманьи Джуришича;
10) решающий бросок Дуэйна Бэйкона.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги. Права на видео принадлежат Единой лиге.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является «Зенит», на счету которого 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает УНИКС (34 победы и семь поражений).

Материалы по теме
«Неважно, кто соперник — молодёжь или Джордан с Леброном». Яркий лидер сборной Емченко
Эксклюзив
«Неважно, кто соперник — молодёжь или Джордан с Леброном». Яркий лидер сборной Емченко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android