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«Денвер» проиграл все матчи, в которых Никола Йокич набирал 50 и более очков

«Денвер» проиграл все матчи, в которых Никола Йокич набирал 50 и более очков
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» проиграла все матчи, в которых её лидер Никола Йокич набирал 50 и более очков. За всю истории выступления сербского центрового в «Наггетс» это происходило трижды.

Впервые 50 очков Никола набрал в феврале 2021 года в матче с «Сакраменто Кингз». «Денвер» тогда проиграл со счётом 114:119. В декабре прошлого года в матче с «Вашингтон Уизардс» Никола записал на свой счёт 56 очков. «Денвер» тогда уступил со счётом 113:122. Наконец, в недавней игре с «Миннесотой Тимбервулвз» серб набрал 61 очко. Его команда потерпела поражение со счётом 139:140.

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