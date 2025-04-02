«Денвер» проиграл все матчи, в которых Никола Йокич набирал 50 и более очков

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» проиграла все матчи, в которых её лидер Никола Йокич набирал 50 и более очков. За всю истории выступления сербского центрового в «Наггетс» это происходило трижды.

Впервые 50 очков Никола набрал в феврале 2021 года в матче с «Сакраменто Кингз». «Денвер» тогда проиграл со счётом 114:119. В декабре прошлого года в матче с «Вашингтон Уизардс» Никола записал на свой счёт 56 очков. «Денвер» тогда уступил со счётом 113:122. Наконец, в недавней игре с «Миннесотой Тимбервулвз» серб набрал 61 очко. Его команда потерпела поражение со счётом 139:140.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: