Екатерина Гордон сделала заявление о выходе из дела о смерти Яниса Тиммы, указав причины

Юрист Екатерина Гордон рассказала, что больше не занимается делом о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Решение Екатерина объяснила на своей странице в социальных сетях. По словам Гордон, решиться на этот шаг её побудило несколько причин.

«Моя команда вышла из дела Яниса несколько недель назад по ряду причин.

1. В наследственном деле мы не видим перспективы. Анна Седокова ничего не оформляла на себя… дальновидно или случайно — решать аудитории, а не нам. Родственникам и ребёнку Яниса на территории РФ биться не за что. Получать гонорар за неперспективную борьбу мы не хотим.

2. Что касается расследования о причинах гибели Яниса… то нам очевидно, что перед смертью он сильно переживал о том, что узнал о многочисленных изменах бывшей жены (ему предоставили некие доказательства).

Мы знаем о переписках, о них знает Анна, в которых он ей предъявлял данные претензии. Переписка с телефона Анны есть у следователей. Переписка велась и в роковой день… Учитывая то, что человек поставил на кон всё ради неё, и имущество, которое оформлялось хитроумным способом, было куплено, в частности, на его средства… разочарование Яниса можно понять. Есть ли повод при этом говорить о доведении до самоубийства? Вряд ли. И мы понимаем, что семья Яниса и мы расходимся в монументальных понятиях.

Мы не сможем оказать им с точки зрения права те услуги, которые от нас ждут. Янис был добрым и щедрым человеком. У него хорошие родители, сын. Верные друзья… По-человечески Анна, на взгляд всех, кто вынужден был ознакомится с ситуацией глубоко, виновата, и порядочным человеком назвать её трудно. В юридическом смысле борьбу с ней продолжать неперспективно», — написала Гордон.

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