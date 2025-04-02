«Такого я ещё не слышал». Журналист — о словах игроков «Миннесоты» о Йокиче после матча
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Американский журналист Дейн Мур, освещающий матчи команды НБА «Миннесота Тембервулвз», признался, что никогда ранее не слышал, чтобы игроки этого клуба отзывались так же комплиментарно о каком-либо сопернике, как о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче. «Миннесота» победила «Денвер» со счётом 140:139 ОТ. Никола оформил трипл-дабл с 61 очком.
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 140
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 61, Гордон - 30, Браун - 18, Уэстбрук - 12, Пикетт - 9, Уотсон - 7, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Александер-Уолкер - 26, Рэндл - 26, Гобер - 19, Макдэниелс - 12, Майнотт - 10, Конли - 9, Диллингэм - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Рид, Хиланд, Миллер, Гарза
«Каждый игрок «Тембервулвз», с которым мы пообщались после матча, хвалил Николу Йокича. Никогда прежде я не слышал, чтобы игроки команды, встречи которой я освещаю, так тепло говорили о ком-либо из соперников. Даже близко такого не было», — написал Мур на своей странице в социальных сетях.
Йокич пригрозил Уэстбруку и его рекорду по трипл-даблам:
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