«Такого я ещё не слышал». Журналист — о словах игроков «Миннесоты» о Йокиче после матча

Американский журналист Дейн Мур, освещающий матчи команды НБА «Миннесота Тембервулвз», признался, что никогда ранее не слышал, чтобы игроки этого клуба отзывались так же комплиментарно о каком-либо сопернике, как о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче. «Миннесота» победила «Денвер» со счётом 140:139 ОТ. Никола оформил трипл-дабл с 61 очком.

«Каждый игрок «Тембервулвз», с которым мы пообщались после матча, хвалил Николу Йокича. Никогда прежде я не слышал, чтобы игроки команды, встречи которой я освещаю, так тепло говорили о ком-либо из соперников. Даже близко такого не было», — написал Мур на своей странице в социальных сетях.

Йокич пригрозил Уэстбруку и его рекорду по трипл-даблам: