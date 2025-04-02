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«Провал». Стивен Эй Смит назвал главную проблему Зайона Уильямсона

«Провал». Стивен Эй Смит назвал главную проблему Зайона Уильямсона
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Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит высказался о тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, отметив частые травмы игрока.

«Зайон Уильямсон — талант звёздного калибра. Проблема в его случае заключается в том, что он редко бывает доступен. И каким бы великим он ни был, на ум приходит слово «провал». Не из-за его таланта. Я говорю только о его доступности. Он почти никогда не бывает доступен», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

В нынешнем сезоне НБА Зайон к настоящему моменту принял участие в 30 матчах, где в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.

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