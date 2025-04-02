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Владимир Гомельский назвал лучшего атакующего защитника в современной НБА

Владимир Гомельский назвал лучшего атакующего защитника в современной НБА
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу лучшего атакующего защитника в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент. Специалист признался, что таковым он считает Шея Гилджес-Александера, который выступает за «Оклахому-Сити Тандер».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Гилджес-Александер к настоящему моменту принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 32,7 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 6,4 передачи. Также на счету канадского игрока 1,7 перехвата в среднем за встречу.

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