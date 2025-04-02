Отец Тиммы прояснил планы после решения Гордон о выходе из дела о смерти Яниса

Райтис Тимма, отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявил, что продолжит борьбу в суде с бывшей женой спортсмена певицей Анной Седоковой. Ранее стало известно, адвоката Екатерины Гордон приняла решение больше не занимается делом о смерти Яниса.

«Будет ли продолжена юридическая борьба в России? Да. Сотрудничество с Гордон было прекращено, но у нас есть ещё один адвокат в России», — приводит слова Райтиса «РИА Новости Спорт».

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба ей позвонить.

Материалы по теме Екатерина Гордон сделала заявление о выходе из дела о смерти Яниса Тиммы, указав причины

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: