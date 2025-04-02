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«Мы просто боимся это сказать». Экс-игрок НБА назвал свою правду о Николе Йокиче

«Мы просто боимся это сказать». Экс-игрок НБА назвал свою правду о Николе Йокиче
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Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс поделился мыслями после рекорда, который установил центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (139:140 ОТ) серб оформил трипл-дабл с 61 очком, став первым игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось добиться таких показателей.

«Правда о Николе Йокиче. Если бы Леброн Джеймс или Стефен Карри набрали 61 очко, сделали 10 подборов и отдали 10 передач в матче в это время года, интернет просто перестал бы работать, а ESPN говорил бы об этом два дня напролёт. Но когда такого добивается Йокич, это воспринимается просто как ещё один вечер. Почему? Потому что он не подходит для этой роли. Он не бросается в глаза. Он не ведёт себя шумно. Но не заблуждайтесь, он уже опережает Шакила О’Нила, Хакима Оладжьювона и даже Карима Абдул-Джаббара. Мы просто боимся это сказать. Йокич не просто лучший игрок в мире — он без лишнего шума строит одно из величайших наследий, которые мы когда-либо видели, — и СМИ всё ещё ведут себя так, будто это какая-то случайность», — написал Уильямс на своей странице в социальных сетях.

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