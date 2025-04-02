Карри превзошёл Леброна по числу игр с 50 и более очками в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри превзошёл лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по числу игр с 50 или более очками. После недавнего матча регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» (134:125) в активе Карри стало 15 игр, где он набирал 50 или более очков. На счету Джеймса таких встреч 14.

Стефен сравнялся с разыгрывающим «Милуоки Бакс» Дэмьеном Лиллардом. Оба находятся сейчас на шестом месте. Впереди – Элджин Бэйлор (17 игр с 50 и более очками), Джеймс Харден (24), Коби Брайант (25), Майкл Джордан (31) и Уилт Чемберлен (118).

Напомним, в матче с «Мемфисом» Карри набрал 52 очка, к которым добавил 10 подборов и восемь результативных передач.

Попадание Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказалось фейком: