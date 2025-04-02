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Карри превзошёл Леброна по числу игр с 50 и более очками в НБА

Карри превзошёл Леброна по числу игр с 50 и более очками в НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри превзошёл лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по числу игр с 50 или более очками. После недавнего матча регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» (134:125) в активе Карри стало 15 игр, где он набирал 50 или более очков. На счету Джеймса таких встреч 14.

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Джексон - 22, Бейн - 19, Альдама - 18, Пиппен Мл. - 10, Иди - 10, Уэллс - 5, Кеннард - 3, Багли III - 2, Стивенс, Кавамура, Спенсер, Хафф, Джексон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 52, Батлер - 27, Грин - 13, Муди - 10, Пост - 9, Подзиемски - 8, Хилд - 8, Сантос - 4, Луни - 3, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

Стефен сравнялся с разыгрывающим «Милуоки Бакс» Дэмьеном Лиллардом. Оба находятся сейчас на шестом месте. Впереди – Элджин Бэйлор (17 игр с 50 и более очками), Джеймс Харден (24), Коби Брайант (25), Майкл Джордан (31) и Уилт Чемберлен (118).

Напомним, в матче с «Мемфисом» Карри набрал 52 очка, к которым добавил 10 подборов и восемь результативных передач.

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