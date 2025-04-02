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Йокич повторил достижение, за всю историю НБА покорявшееся лишь двум звёздам

Йокич повторил достижение, за всю историю НБА покорявшееся лишь двум звёздам
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось оформить трипл-дабл, достигнув при этом отметки в 60 очков. Ранее таких показателей в истории североамериканской лиги добивались лишь защитник Джеймс Харден, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Клиперс», и разыгрывающий Лука Дончич, в настоящий момент представляющий «Лос-Анджелес Лейкерс». И Харден, и Дончич оформляли трипл-дабл с 60 очками.

Йокич в матче регулярного чемпионата с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (139:140 ОТ) стал автором трипл-дабла, набрав 61 очко.

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