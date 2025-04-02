Гендиректор «Самары» Алексей Ягунов опроверг слухи о возможном уходе клуба из Единой лиги

Генеральный директор баскетбольного клуба «Самара» Алексей Ягунов опроверг слухи о том, что команда может покинуть Единую лигу уже в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

«Долг, иск по которому подала компания «ТПВ Рус», возьмут у предыдущего юридического лица. Вы знаете, что в середине сезона клуб «Самара» перешёл из частных рук под управление государства. Учредителем нового юрлица стало министерство спорта Самарской области, сейчас все регламентные задолженности от старых владельцев новое юрлицо приняло на себя и будет их выплачивать.

О снятии с чемпионата и пропуске следующего сезона речи не идёт. Администрация области всячески поддерживает клуб, мы продолжаем работать, играть.

Иск «ТПВ Рус» относится исключительно к старым владельцам, их юридическое лицо сейчас находится в предбанкротном состоянии», — приводит слова Ягунова «Матч ТВ».