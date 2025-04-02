Майки «Чикаго Буллз» могут помочь найти членов венесуэльской банды

Майки популярной команды «Чикаго Буллз», а также татуировки или обувь с логотипом Jordan Brand могут помочь идентифицировать членов венесуэльской банды.

«Ни «Чикаго Буллз», ни Nike публично не прокомментировали документ, опубликованный на прошлой неделе через суд, в котором их униформа и кроссовки указаны как способ идентификации членов венесуэльской банды, подлежащей депортации. Администрация Трампа использовала закон о врагах-иностранцах для депортации или принудительного переселения десятков людей, подозреваемых в принадлежности к банде Tren de Aragua, — некоторые из них были активными просителями убежища», — говорится в документе Министерства внутренней безопасности США, которое опубликовал портал NBA Central в социальных сетях.