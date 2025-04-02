Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» победил «Парму» в домашнем матче Единой лиги

«Уралмаш» победил «Парму» в домашнем матче Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 2 апреля, на площадке «Дворца игровых видов спорта» в Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Уралмашем» и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 80:76 (21:24, 21:12, 20:20, 18:20) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский тяжёлый форвард Джавонте Даглас. Ему удалось за 28 минут и 57 секунд набрать 14 очков, а также сделать четыре передачи при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе пермского коллектива стал американский форвард Ройс Хэм. Ему удалось за 30 минут и 15 секунд набрать 20 очков, сделать два подбора и совершить три перехвата.

Материалы по теме
Пришёл за эмоциями, а ушёл на носилках. Баскетбол бывает жестоким
Пришёл за эмоциями, а ушёл на носилках. Баскетбол бывает жестоким
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android