«Уралмаш» победил «Парму» в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 2 апреля, на площадке «Дворца игровых видов спорта» в Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Уралмашем» и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 80:76 (21:24, 21:12, 20:20, 18:20) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский тяжёлый форвард Джавонте Даглас. Ему удалось за 28 минут и 57 секунд набрать 14 очков, а также сделать четыре передачи при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе пермского коллектива стал американский форвард Ройс Хэм. Ему удалось за 30 минут и 15 секунд набрать 20 очков, сделать два подбора и совершить три перехвата.