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Назван главный кандидат на звание MVP по версии ESPN

Согласно опросу телеканала ESPN, 26-летний канадский разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер является главным кандидатом на звание MVP в сезоне 2025 года.

Предлагаем вашему вниманию топ-10 этого рейтинга:

1. Шей Гилджес-Александер — 931 очко.

2. Никола Йокич — 769 очков.

3. Яннис Адетокунбо — 381 очко.

4. Джейсон Тейтум — 363 очка.

5. Донован Митчелл — 93 очка.

6. Леброн Джеймс — 21 очко.

7. Кейд Каннингем — 12 очков.

8-9. Энтони Эдвардс — 7 очков.

8-9. Джейлен Брансон — 7 очков.

10. Карл-Энтони Таунс — 6 очков.

11. Эван Мобли — 4 очка.

12. Стефен Карри — 3 очка.

13. Тайриз Халибёртон — 2 очка.

14. Джеймс Харден — 1 очко.