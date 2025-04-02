Назван главный кандидат на звание MVP по версии ESPN

Согласно опросу телеканала ESPN, 26-летний канадский разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер является главным кандидатом на звание MVP в сезоне 2025 года.
Предлагаем вашему вниманию топ-10 этого рейтинга:
1. Шей Гилджес-Александер — 931 очко.
2. Никола Йокич — 769 очков.
3. Яннис Адетокунбо — 381 очко.
4. Джейсон Тейтум — 363 очка.
5. Донован Митчелл — 93 очка.
6. Леброн Джеймс — 21 очко.
7. Кейд Каннингем — 12 очков.
8-9. Энтони Эдвардс — 7 очков.
8-9. Джейлен Брансон — 7 очков.
10. Карл-Энтони Таунс — 6 очков.
11. Эван Мобли — 4 очка.
12. Стефен Карри — 3 очка.
13. Тайриз Халибёртон — 2 очка.
14. Джеймс Харден — 1 очко.