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ЦСКА победил «Самару» с разгромным счётом в рамках Единой лиги

ЦСКА победил «Самару» с разгромным счётом в рамках Единой лиги
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Сегодня, 2 апреля, на площадке столичного «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между московским ЦСКА и самарской «Самарой». Встреча завершилась со счётом 103:66 (26:12, 29:18, 26:19, 22:17) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал сербский атакующий защитник Алекса Аврамович. Ему удалось за 19 минут и 12 секунд набрать 16 очков, а также сделать семь передач.

Наиболее результативным игроком в составе самарского коллектива стал российский разыгрывающий Андрей Сопин. Ему удалось за 40 минут игрового времени набрать 17 очков, сделать пять подборов и совершить два перехвата.

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