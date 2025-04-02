«Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Астану» в Единой лиге

Сегодня, 2 апреля, на площадке СК «Баскет-холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Локомотивом-Кубань» и казахстанской «Астаной». Встреча завершилась со счётом 102:82 (24:24, 18:16, 31:21, 29:21) в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками в составе «Локомотива-Кубань» стали российские баскетболисты Владислав Емченко и Михаил Ведищев. В их активе по 17 набранных очков.

Наиболее результативным игроком в составе казахстанского коллектива стал американский форвард Дэниел Утоми. Ему удалось за 31 минут и 12 секунд набрать 18 очков, а также сделать четыре подбора.