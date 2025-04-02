«Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Астану» в Единой лиге
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Сегодня, 2 апреля, на площадке СК «Баскет-холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Локомотивом-Кубань» и казахстанской «Астаной». Встреча завершилась со счётом 102:82 (24:24, 18:16, 31:21, 29:21) в пользу хозяев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
102 : 82
Астана
Астана
Локомотив-Кубань: Ведищев - 17, Емченко - 17, Мартюк - 15, Макколл - 10, Уэйли - 9, Квитковских - 9, Кливленд - 8, Дженкинс - 5, Шеянов - 5, Коско - 4, Темиров - 2, Узинский - 1
Астана: Утоми - 18, Смит - 13, Мотовилов - 12, Десятников - 12, Мурзагалиев - 9, Майдекин - 8, Походяев - 7, Щербак - 3, Сарсенгалиев, Айткали
Самыми результативными игроками в составе «Локомотива-Кубань» стали российские баскетболисты Владислав Емченко и Михаил Ведищев. В их активе по 17 набранных очков.
Наиболее результативным игроком в составе казахстанского коллектива стал американский форвард Дэниел Утоми. Ему удалось за 31 минут и 12 секунд набрать 18 очков, а также сделать четыре подбора.
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