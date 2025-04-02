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Единая лига: результаты матчей 2 апреля

Единая лига: результаты матчей 2 апреля
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Сегодня, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоялся очередной игровой день. В общей сложности сегодня состоялось три матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига ВТБ. Результаты матчей 2 апреля:

«Уралмаш» — «Парма» — 80:76;
ЦСКА — «Самара» — 103:66;
«Локомотив-Кубань» — «Астана» — 102:82.

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА (35 побед и шесть поражений), топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).

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