Андреас Пистиолис высказался о разгромной победе ЦСКА над «Самарой»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после разгромной победы своих подопечных над самарской «Самарой» в рамках Единой лиги.

«Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддержали. Учитывая день недели и локацию зала, их пришло гораздо больше, чем я ожидал, и я счастлив этим. Что касается матча, более мотивированные игроки сегодня выступили лучше. В целом мы были серьёзны и профессиональны, продолжаем работать дальше», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Напомним, ЦСКА одержал победу над «Самарой» со счётом 103:66 (26:12, 29:18, 26:19, 22:17).