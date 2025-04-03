Андреас Пистиолис высказался о разгромной победе ЦСКА над «Самарой»
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после разгромной победы своих подопечных над самарской «Самарой» в рамках Единой лиги.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 66
Самара
Самарская область
ЦСКА: Аврамович - 16, Тримбл - 14, Карпенко - 13, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 10, Михайловский - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Абдулбасиров - 5, Курбанов - 5, Ганькевич - 4, Джекири
Самара: М. Кулагин - 19, Сопин - 17, Амосов - 11, Прохоров - 6, Маруфов - 5, Платонов - 4, Пивцайкин - 2, Слетков - 2, Зверев, Кашин
«Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддержали. Учитывая день недели и локацию зала, их пришло гораздо больше, чем я ожидал, и я счастлив этим. Что касается матча, более мотивированные игроки сегодня выступили лучше. В целом мы были серьёзны и профессиональны, продолжаем работать дальше», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.
Напомним, ЦСКА одержал победу над «Самарой» со счётом 103:66 (26:12, 29:18, 26:19, 22:17).
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