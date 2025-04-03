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Капитан «Зенита» Сергей Карасёв высказался о предстоящей игре с МБА-МАИ

Капитан «Зенита» Сергей Карасёв высказался о предстоящей игре с МБА-МАИ
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Капитан «Зенита» Сергей Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего выездного матча с московской МБА-МАИ в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Молодая команда, играют в быстрый баскетбол, агрессивно в защите, стараются играть с большим количеством трёхочковых бросков. Иногда это такое хаотичное движение, но оно приносит свой результат. Знаю не понаслышке тренера соперника, поэтому, в принципе, догадываюсь, что можно от них ожидать», — приводит слова Карасёва пресс-служба БК «Зенит».

Напомним, матч между санкт-петербургским «Зенитом» и МБА-МАИ состоится 3 апреля в Москве на арене «Баскет Холл Москва» в Москве.

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