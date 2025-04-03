Результаты матчей Евролиги 2 апреля

2 апреля, прошёл матч Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Евролига, результаты на 2 апреля:

«Фенербахче» — «Барселона» — 75:83

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», который также одержал 22 победы, но потерпел 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Монако» (20 побед, 12 поражений).

Следом располагаются «Панатинаикос» (20 побед и 12 поражений) и «Бавария» (19 побед и 13 поражений). «Барселона» находится на шестом месте турнирной таблицы (19 побед и 14 поражений)