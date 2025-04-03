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Еврокубок: результаты матчей 1/2 финала 2 апреля: стали известны все финалисты, кто вылетел по итогам серии

Еврокубок: результаты матчей 1/2 финала 2 апреля, кто вышел в финал турнира
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1 апреля завершились два матча полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, 1/2 финала, результаты на 2 апреля:

  • «Бахчешехир» (Турция) — «Гран Канария» (Испания) — 72:76 (счёт 1-2);
  • «Валенсия» (Испания) — «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) — 92:94 (счёт 1-2).
Еврокубок . 1/2 финала. 3-й матч
02 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Окончен
72 : 76
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Еврокубок . 1/2 финала. 3-й матч
02 апреля 2025, среда. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
92 : 94
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль

Ранее клубы обменялись победами, поэтому в третьем матче решался вопрос выхода в финал в обеих парах. Таким образом, в решающем матче турнира сыграют испанская «Гран Канария» и «Хапоэль» Тель-Авив из Израиля. Первый матч между командами пройдёт 8 апреля в Испании. Ответная игра — 11 апреля в Израиле.

Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу. MVP Еврокубка, а также самым ценным игроком финальной серии был признан разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс.

Календарь Еврокубка-2024/2025
Сетка плей-офф Еврокубка-2024/2025
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