Еврокубок: результаты матчей 1/2 финала 2 апреля, кто вышел в финал турнира

1 апреля завершились два матча полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, 1/2 финала, результаты на 2 апреля:

«Бахчешехир» (Турция) — «Гран Канария» (Испания) — 72:76 (счёт 1-2);

«Валенсия» (Испания) — «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) — 92:94 (счёт 1-2).

Ранее клубы обменялись победами, поэтому в третьем матче решался вопрос выхода в финал в обеих парах. Таким образом, в решающем матче турнира сыграют испанская «Гран Канария» и «Хапоэль» Тель-Авив из Израиля. Первый матч между командами пройдёт 8 апреля в Испании. Ответная игра — 11 апреля в Израиле.

Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу. MVP Еврокубка, а также самым ценным игроком финальной серии был признан разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс.

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