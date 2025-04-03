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Кливленд Кавальерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 16 марта 2025, счёт 124:105, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Лидер Востока «Кливленд» переиграл третью команду конференции «Нью-Йорк» в матче НБА
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:105.

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Аллен - 21, Гарлэнд - 17, Хантер - 16, Мобли - 13, Окоро - 11, Страс - 8, Меррилл - 5, Бейтс - 3, Томлин - 2, Портер - 1, Грин, Томпсон, Тайсон, Траверс
Нью-Йорк Никс: Таунс - 25, Ануноби - 23, Харт - 19, Ачиува - 13, Бриджес - 8, Райт - 7, Шамет - 5, Боучэмп - 4, Колек - 1, Такер, Уотсон

Самыми результативными игроками в составе победителей стали защитник Донован Митчелл (27+6+5) и центровой Джарретт Аллен (21+8). У гостей наибольшей результативностью отметился доминиканский тяжёлый форвард Карл-Энтони Таунс, в активе которого дабл-дабл из 25 очков, 13 подборов и одной передачи. Его партнёр по команде британский лёгкий форвард О Джи Ануноби набрал 23 очка, а также совершил по шесть подборов и передач.

В следующем матче «Кливленд» в гостях сыграет с «Сан-Антонио Спёрс» 5 апреля, а «Никс» отправятся в гости к «Атланта Хоукс» также 5 апреля.

Регулярка НБА. Календарь
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У кого больше всех очков в НБА:

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