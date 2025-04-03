Лидер Востока «Кливленд» переиграл третью команду конференции «Нью-Йорк» в матче НБА

В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:105.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали защитник Донован Митчелл (27+6+5) и центровой Джарретт Аллен (21+8). У гостей наибольшей результативностью отметился доминиканский тяжёлый форвард Карл-Энтони Таунс, в активе которого дабл-дабл из 25 очков, 13 подборов и одной передачи. Его партнёр по команде британский лёгкий форвард О Джи Ануноби набрал 23 очка, а также совершил по шесть подборов и передач.

В следующем матче «Кливленд» в гостях сыграет с «Сан-Антонио Спёрс» 5 апреля, а «Никс» отправятся в гости к «Атланта Хоукс» также 5 апреля.

У кого больше всех очков в НБА: