Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даллас Маверикс — Атланта Хоукс, результат матча 3 апреля 2025, счет 120:118, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Далласу» победить «Атланту» в НБА
Комментарии

В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:118.

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 118
Атланта Хоукс
Атланта
Даллас Маверикс: Дэвис - 34, Томпсон - 17, Динвидди - 14, Харди - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 11, Мартин - 8, Маршалл - 6, Лайвли - 4, Джонс - 2, Пауэлл
Атланта Хоукс: Янг - 25, Оконгву - 20, Дэниэлс - 17, Леверт - 14, Гуйе - 11, Крейчи - 11, Рисашер - 9, Ньянг - 6, Мэнн - 5, Мэтьюз, Барлоу, Плауден

Самым результативным игроком матча стал центровой «Далласа» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — на его счету 34 набранных очка и 15 подборов, а также два ассиста. В тройку лучших также с дабл-даблами вошли два баскетболиста «Атланты» — разыгрывающий защитник Трей Янг (25 очков и 12 ассистов) и тяжёлый форвард Оньека Оконгву (20 очков и 14 подборов).

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Энтони Дэвис раскрыл, изменились ли его отношения с Леброном после обмена в «Даллас»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android