Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Далласу» победить «Атланту» в НБА

В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:118.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Далласа» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — на его счету 34 набранных очка и 15 подборов, а также два ассиста. В тройку лучших также с дабл-даблами вошли два баскетболиста «Атланты» — разыгрывающий защитник Трей Янг (25 очков и 12 ассистов) и тяжёлый форвард Оньека Оконгву (20 очков и 14 подборов).