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Денвер Наггетс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 3 апреля 2025, счет 106:113, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Денвер» без рекордсмена Йокича проиграл «Сан-Антонио», Уэстбрук оформил дабл-дабл
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 113:106.

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 30, Тайсон - 18, Пикетт - 17, Джордан - 10, Ннаджи - 8, Чанчар - 8, Александер - 7, Шарич - 4, Джонс - 4, Холл
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 20, Пол - 17, Мамукелашвили - 16, Касл - 15, Уэсли - 15, Шампани - 14, Брэнэм - 13, Маклафлин - 3, Бийомбо

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич, который днём ранее оформил исторический рекордный для НБА трипл-дабл с 61 набранным очком, пропустил игру со «Спёрс» из-за повреждения. Разыгрывающий защитник «Наггетс» Расселл Уэстбрук, ошибка которого на последних секундах привела к поражению «Денвера» во вчерашней игре с «Миннесотой», в матче с «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл — 30 очков и 11 подборов, а также шесть ассистов.

В составе «Спёрс» лучшим по результативности стал лёгкий форвард Харрисон Барнс — 20 очков, восемь подборов и три ассиста.

«Сан-Антонио» победой в Денвере прервал серию поражений, которая составила в итоге пять матчей.

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