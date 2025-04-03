«Денвер» без рекордсмена Йокича проиграл «Сан-Антонио», Уэстбрук оформил дабл-дабл

В ночь со 2 на 3 апреля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 113:106.

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич, который днём ранее оформил исторический рекордный для НБА трипл-дабл с 61 набранным очком, пропустил игру со «Спёрс» из-за повреждения. Разыгрывающий защитник «Наггетс» Расселл Уэстбрук, ошибка которого на последних секундах привела к поражению «Денвера» во вчерашней игре с «Миннесотой», в матче с «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл — 30 очков и 11 подборов, а также шесть ассистов.

В составе «Спёрс» лучшим по результативности стал лёгкий форвард Харрисон Барнс — 20 очков, восемь подборов и три ассиста.

«Сан-Антонио» победой в Денвере прервал серию поражений, которая составила в итоге пять матчей.