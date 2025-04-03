Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Детройт Пистонс, результат матча 3 апреля 2025, счет 119:103, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Оклахома» продлила победную серию, обыграв «Детройт». Гилджес-Александер набрал 33 очка
Комментарии

В ночь со 2 на 3 апреля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:103.

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 23, Холмгрен - 22, Дорт - 14, Уоллес - 13, Джо - 5, Хартенштайн - 5, Уильямс - 4, Джонс, Уильямс, Карузо, Флаглер, Карлсон
Детройт Пистонс: Хардуэй-младший - 23, Шрёдер - 15, Дюрен - 13, Томпсон - 13, Бисли - 11, Харрис - 10, Рид - 9, Фонтеккио - 6, Уотерс III - 3, Холланд, Дженкинс, Сассер, Стюарт, Клинтман, Смит

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 33 очка, также на его счету шесть подборов и три ассиста. Атакующий защитник «Детройта» Тим Хардуэй-младший принёс своей команде 23 очка при трёх подборах и трёх результативных передачах.

Эта победа стала для лидирующих в сводной таблице НБА «Тандер» 11-й подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Оклахома» разгромила «Филадельфию» с трипл-даблом Джейлина Уильямса и вышла в лидеры НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android