«Оклахома» продлила победную серию, обыграв «Детройт». Гилджес-Александер набрал 33 очка

В ночь со 2 на 3 апреля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:103.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 33 очка, также на его счету шесть подборов и три ассиста. Атакующий защитник «Детройта» Тим Хардуэй-младший принёс своей команде 23 очка при трёх подборах и трёх результативных передачах.

Эта победа стала для лидирующих в сводной таблице НБА «Тандер» 11-й подряд.