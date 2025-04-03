Результаты игрового дня НБА 3 апреля
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В ночь со 2 на 3 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 3 апреля
- «Индиана Пэйсерс» – «Шарлотт Хорнетс» — 119:105.
- «Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» — 124:105.
- «Вашингтон Уизардс» – «Сакраменто Кингз» — 116:111.
- «Бостон Селтикс» – «Майами Хит» — 103:124.
- «Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз» — 143:105.
- «Даллас Маверикс» – «Атланта Хоукс» — 120:118.
- «Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 106:113.
- «Оклахома-Сити Тандер» – «Детройт Пистонс» — 119:103.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:98.
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 105
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Несмит - 16, Тёрнер - 15, Сиакам - 15, Брайант - 13, Уокер - 10, Нембард - 9, Топпин - 8, Макконнелл - 8, Шиппард - 3, Фриман, Деннис, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 18, Уильямс - 16, Карри - 16, Нуркич - 13, Симпсон - 9, Джеффрис - 8, Диабате - 8, Салон - 7, Окоги - 5, Грин - 3, Бо - 2, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Аллен - 21, Гарлэнд - 17, Хантер - 16, Мобли - 13, Окоро - 11, Страс - 8, Меррилл - 5, Бейтс - 3, Томлин - 2, Портер - 1, Грин, Томпсон, Тайсон, Траверс
Нью-Йорк Никс: Таунс - 25, Ануноби - 23, Харт - 19, Ачиува - 13, Бриджес - 8, Райт - 7, Шамет - 5, Боучэмп - 4, Колек - 1, Такер, Робинсон, Уотсон
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
116 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Вашингтон Уизардс: Пул - 23, Джонсон - 19, Каррингтон - 19, Вукчевич - 17, Сарр - 15, Гилл - 10, Шампани - 8, Тор - 3, Холмс - 2, Джонс, Брогдон, Джордж
Сакраменто Кингз: Дерозан - 29, Лавин - 18, Сабонис - 18, Мюррэй - 18, Монк - 13, Валанчюнас - 12, Эллис - 2, Лайлз - 1, Джонс, Макдермотт, Фульц, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 124
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 24, Тейтум - 16, Уайт - 16, Корнет - 14, Притчард - 10, Кета - 7, Хозер - 6, Петерсон - 3, Шейерман - 3, Крэйг - 2, Дэвисон - 2, Тиллман, Уолш
Майами Хит: Хироу - 25, Адебайо - 21, Андерсон - 19, Ларссон - 16, Митчелл - 13, Бёркс - 10, Хайсмит - 10, Уэр - 7, Кристофер - 3, Розир, Стивенс, Жакез-мл., Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
143 : 105
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Грин - 22, Брукс - 21, Смит II - 15, Шеппард - 15, Исон - 15, Шенгюн - 15, Уитмор - 11, Томпсон - 9, Холидей - 6, Ландейл - 6, Уильямс - 3, Грин - 3, Тэйт - 2, Ванвлит, Адамс
Юта Джаз: Кольер - 22, Секстон - 18, Джордж - 14, Мартин - 13, Кесслер - 11, Сенсабо - 10, Филиповски - 6, Джузэнг - 5, Спрингер - 3, Михайлюк - 3, Кларксон, Коллинс
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 118
Атланта Хоукс
Атланта
Даллас Маверикс: Дэвис - 34, Томпсон - 17, Динвидди - 14, Харди - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 11, Мартин - 8, Маршалл - 6, Лайвли - 4, Джонс - 2, Пауэлл, Вашингтон
Атланта Хоукс: Янг - 25, Оконгву - 20, Дэниэлс - 17, Леверт - 14, Гуйе - 11, Крейчи - 11, Рисашер - 9, Ньянг - 6, Мэнн - 5, Мэтьюз, Барлоу, Плауден
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 30, Тайсон - 18, Пикетт - 17, Джордан - 10, Ннаджи - 8, Чанчар - 8, Александер - 7, Шарич - 4, Джонс - 4, Уотсон, Холл
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 20, Пол - 17, Мамукелашвили - 16, Касл - 15, Уэсли - 15, Шампани - 14, Брэнэм - 13, Маклафлин - 3, Джонсон, Бийомбо, Васселл
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 23, Холмгрен - 22, Дорт - 14, Уоллес - 13, Джо - 5, Хартенштайн - 5, Уильямс - 4, Джонс, Уильямс, Карузо, Флаглер, Карлсон
Детройт Пистонс: Хардуэй-младший - 23, Шрёдер - 15, Дюрен - 13, Томпсон - 13, Бисли - 11, Харрис - 10, Рид - 9, Фонтеккио - 6, Уотерс III - 3, Холланд, Дженкинс, Сассер, Стюарт, Клинтман, Смит
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 98
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 21, Зубац - 17, Богданович - 16, Данн - 11, Пауэлл - 11, Батюм - 3, Джонс - 3, Флауэрс - 2, Юбэнкс - 2, Болдуин Мл., Кристи, Браун, Симмонс, Миллз
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 17, Браун - 16, Олиник - 12, Ривз - 11, Кэйн - 10, Маткович - 10, Брукс - 6, Пэйтон - 6, Мисси - 6, Робинсон-Эрл - 4, Киньонес
Видео: Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА
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