В ночь со 2 на 3 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 3 апреля

«Индиана Пэйсерс» – «Шарлотт Хорнетс» — 119:105.

«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» — 124:105.

«Вашингтон Уизардс» – «Сакраменто Кингз» — 116:111.

«Бостон Селтикс» – «Майами Хит» — 103:124.

«Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз» — 143:105.

«Даллас Маверикс» – «Атланта Хоукс» — 120:118.

«Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 106:113.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Детройт Пистонс» — 119:103.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:98.

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