Единая лига: расписание матчей 3 апреля
Поделиться
В четверг, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола сегодня ожидает одна встреча, с расписанием которой и предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Единая лига: расписание матчей 3 апреля:
19:00 мск — МБА-МАИ — «Зенит».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (35 побед и шесть поражений), а тройку лучших коллективов замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).
Комментарии
- 3 апреля 2025
-
09:30
-
08:30
-
08:23
-
07:20
-
06:38
-
05:56
-
04:29
-
01:20
-
01:19
-
00:40
-
00:00
- 2 апреля 2025
-
23:20
-
22:05
-
21:13
-
20:20
-
19:19
-
18:24
-
18:04
-
16:55
-
16:16
-
15:40
-
15:20
-
14:54
-
14:23
-
13:50
-
13:21
-
13:07
-
12:52
-
12:03
-
11:54
-
11:46
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:30