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Единая лига: расписание матчей 3 апреля

Единая лига: расписание матчей 3 апреля
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В четверг, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола сегодня ожидает одна встреча, с расписанием которой и предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига: расписание матчей 3 апреля:

19:00 мск — МБА-МАИ — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (35 побед и шесть поражений), а тройку лучших коллективов замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).

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