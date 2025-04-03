В четверг, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола сегодня ожидает одна встреча, с расписанием которой и предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига: расписание матчей 3 апреля:

19:00 мск — МБА-МАИ — «Зенит».

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (35 побед и шесть поражений), а тройку лучших коллективов замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).