Звезда НБА Карри посетил матч Лионеля Месси в ЛЧ и ответил освистывающим фанатам

36-летний американский баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги посетил первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ между ФК «Лос-Анджелес» и «Интер Майами», закончившийся победой хозяев со счётом 1:0.

Когда Карри показали на экране стадиона, то фанаты калифорнийской команды стали освистывать звезду НБА, на что Стефен стал в ответ «букать» поклонников команды «Лос-Анджелес».

Единственный гол был забит на 57-й минуте игры нападающим калифорнийцев Натаном Ордасом. Лидеры «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес провели полный матч.