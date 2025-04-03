Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда НБА Карри посетил матч Лионеля Месси в ЛЧ и ответил освистывающим фанатам

Звезда НБА Карри посетил матч Лионеля Месси в ЛЧ и ответил освистывающим фанатам
Комментарии

36-летний американский баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги посетил первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ между ФК «Лос-Анджелес» и «Интер Майами», закончившийся победой хозяев со счётом 1:0.

Когда Карри показали на экране стадиона, то фанаты калифорнийской команды стали освистывать звезду НБА, на что Стефен стал в ответ «букать» поклонников команды «Лос-Анджелес».

Единственный гол был забит на 57-й минуте игры нападающим калифорнийцев Натаном Ордасом. Лидеры «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес провели полный матч.

Материалы по теме
Стефен Карри снова разнёс всех. Для него это уже привычка!
Стефен Карри снова разнёс всех. Для него это уже привычка!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android