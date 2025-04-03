Евролига: расписание матчей 3 апреля
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В четверг, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности в этот день поклонники элитного европейского баскетбола смогут увидеть четыре встречи, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Евролига. Расписание матчей 3 апреля:
20:00 мск — «Монако» — «Панатинаикос»;
20:00 мск — «Жальгирис» — «Партизан»;
21:30 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Бавария»;
22:00 мск — «Реал» Мадрид — «Париж».
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», имеющий в активе при 22 выигранных встречах 11 проигранных. Тройку сильнейших замыкает «Монако» (20 побед, 12 поражений).
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