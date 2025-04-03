Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В четверг, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности в этот день поклонники элитного европейского баскетбола смогут увидеть четыре встречи, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Евролига. Расписание матчей 3 апреля:

20:00 мск — «Монако» — «Панатинаикос»;

20:00 мск — «Жальгирис» — «Партизан»;

21:30 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Бавария»;

22:00 мск — «Реал» Мадрид — «Париж».

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», имеющий в активе при 22 выигранных встречах 11 проигранных. Тройку сильнейших замыкает «Монако» (20 побед, 12 поражений).