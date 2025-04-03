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Руководство Евролиги предложило трёхлетние лицензии сразу трём командам — инсайдер

Руководство Евролиги предложило трёхлетние лицензии сразу трём командам — инсайдер
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Руководство европейского элитного баскетбольного турнира Евролига предложило итальянскому «Виртусу», сербскому «Партизану» и «Црвене Звезде» трёхлетние сделки, о чём сообщил итальянский авторитетный инсайдер Маттео Андреани со ссылкой на владельца команды из Болоньи Массимо Дзанетти.

«Евролига предлагает трёхлетнюю лицензию болонскому «Виртусу», белградскому «Партизану» и «Црвене Звезде».

Переговоры продолжаются, что подтвердил президент «Виртуса» Массимо Дзанетти», — написал Андреани в социальной сети Х (ранее Twitter).

Маттео Андреани также сообщил, что коллектив из ОАЭ БК «Дубай» со следующего сезона присоединится к Евролиге.

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