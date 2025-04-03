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Звезда «Кавальерс» Аллен: хотел быть, как Леброн

Звезда «Кавальерс» Аллен: хотел быть, как Леброн
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26-летний американский профессиональный баскетболист Джарретт Аллен, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» на позиции центрового, высказался по поводу своего данка в быстром отрыве в матче с «Нью-Йорк Никс» (125:105).

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Аллен - 21, Гарлэнд - 17, Хантер - 16, Мобли - 13, Окоро - 11, Страс - 8, Меррилл - 5, Бейтс - 3, Томлин - 2, Портер - 1, Грин, Томпсон, Тайсон, Траверс
Нью-Йорк Никс: Таунс - 25, Ануноби - 23, Харт - 19, Ачиува - 13, Бриджес - 8, Райт - 7, Шамет - 5, Боучэмп - 4, Колек - 1, Такер, Робинсон, Уотсон

«Я хотел выглядеть, как Леброн [Джеймс]… Но потом посмотрел повтор и там ничего похожего», — со смехом сказал Аллен на пресс-конференции после игры.

По итогам встречи Аллен набрал 21 очко, совершил восемь подборов, сделал один блок-шот и единожды перехватил мяч при двух потерях.

После 76 матчей в сезоне-2024/2025 «Кавальерс» занимают первое место в Восточной конференции.

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