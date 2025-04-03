Звезда «Кавальерс» Аллен: хотел быть, как Леброн
Поделиться
26-летний американский профессиональный баскетболист Джарретт Аллен, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» на позиции центрового, высказался по поводу своего данка в быстром отрыве в матче с «Нью-Йорк Никс» (125:105).
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Аллен - 21, Гарлэнд - 17, Хантер - 16, Мобли - 13, Окоро - 11, Страс - 8, Меррилл - 5, Бейтс - 3, Томлин - 2, Портер - 1, Грин, Томпсон, Тайсон, Траверс
Нью-Йорк Никс: Таунс - 25, Ануноби - 23, Харт - 19, Ачиува - 13, Бриджес - 8, Райт - 7, Шамет - 5, Боучэмп - 4, Колек - 1, Такер, Робинсон, Уотсон
«Я хотел выглядеть, как Леброн [Джеймс]… Но потом посмотрел повтор и там ничего похожего», — со смехом сказал Аллен на пресс-конференции после игры.
По итогам встречи Аллен набрал 21 очко, совершил восемь подборов, сделал один блок-шот и единожды перехватил мяч при двух потерях.
После 76 матчей в сезоне-2024/2025 «Кавальерс» занимают первое место в Восточной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 апреля 2025
-
12:02
-
11:28
-
11:00
-
10:30
-
10:01
-
09:55
-
09:30
-
08:30
-
08:23
-
07:20
-
06:38
-
05:56
-
04:29
-
01:20
-
01:19
-
00:40
-
00:00
- 2 апреля 2025
-
23:20
-
22:05
-
21:13
-
20:20
-
19:19
-
18:24
-
18:04
-
16:55
-
16:16
-
15:40
-
15:20
-
14:54
-
14:23
-
13:50
-
13:21
-
13:07
-
12:52
-
12:03