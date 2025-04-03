Звезда «Кавальерс» Аллен: хотел быть, как Леброн

26-летний американский профессиональный баскетболист Джарретт Аллен, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» на позиции центрового, высказался по поводу своего данка в быстром отрыве в матче с «Нью-Йорк Никс» (125:105).

«Я хотел выглядеть, как Леброн [Джеймс]… Но потом посмотрел повтор и там ничего похожего», — со смехом сказал Аллен на пресс-конференции после игры.

По итогам встречи Аллен набрал 21 очко, совершил восемь подборов, сделал один блок-шот и единожды перехватил мяч при двух потерях.

После 76 матчей в сезоне-2024/2025 «Кавальерс» занимают первое место в Восточной конференции.