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Кармело Энтони будет введён в Зал славы баскетбола в 2025-м — Чарания

Кармело Энтони будет введён в Зал славы баскетбола в 2025-м — Чарания
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Звёздный американский баскетболист и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони будет введён в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Кармело Энтони был уведомлён о том, что он был избран в баскетбольный Зал славы имени Нейсмита в 2025 году, сообщают источники», — написал Чарания.

Энтони был выбран на драфте 2003 года под третьим номером после Леброна Джеймса и Дарко Миличича клубом «Денвер Наггетс». В 2013-м стал самым результативным игроком по итогам сезона. В составе сборной США трижды становился олимпийским чемпионом и единожды бронзовым призёром.

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