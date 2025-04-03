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Леброн Джеймс отреагировал на включение Кармело Энтони в Зал славы

Леброн Джеймс отреагировал на включение Кармело Энтони в Зал славы
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40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на включение бывшего игрока североамериканской лиги Кармело Энтони в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

«Поздравляю, брат! Храни тебя боже», — написал Леброн в социальной сети Х (ранее Twitter).

Леброн и Кармело являются выпускниками одного года и были выбраны на драфте НБА в 2003 году под первым и третьим номером соответственно. Джеймса забрала команда «Кливленд Кавальерс», а Энтони — «Денвер Наггетс». 10-кратный участник Матча звёзд провёл в Денвере восемь сезонов, а после ушёл в «Нью-Йорк Никс».

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