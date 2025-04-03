НБА проведёт расследование из-за Джа Моранта и его жестов в адрес скамейки «Уорриорз»

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проводит расследование из-за 25-летнего звёздного разыгрывающего Джа Моранта, выступающего за клуб «Мемфис Гриззлиз», и его жестов в адрес скамейки «Голден Стэйт Уорриорз», которые Морант показал во время встречи команд (125:143), сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Фото: Кадр из трансляции

В ходе одного из эпизодов Морант стал показывать в сторону скамейки «Уорриорз» пистолеты, которые изобразил своими руками.

Напомним, в марте 2023 года Морант был замечен в ночном клубе держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. А летом того же года Джа получил дисквалификацию в 25 матчей за повторный инцидент с показом оружия на видео в социальных сетях.