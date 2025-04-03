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НБА проведёт расследование из-за Джа Моранта и его жестов в адрес скамейки «Уорриорз»

НБА проведёт расследование из-за Джа Моранта и его жестов в адрес скамейки «Уорриорз»
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проводит расследование из-за 25-летнего звёздного разыгрывающего Джа Моранта, выступающего за клуб «Мемфис Гриззлиз», и его жестов в адрес скамейки «Голден Стэйт Уорриорз», которые Морант показал во время встречи команд (125:143), сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Джексон - 22, Бейн - 19, Альдама - 18, Пиппен Мл. - 10, Иди - 10, Уэллс - 5, Кеннард - 3, Багли III - 2, Стивенс, Кавамура, Спенсер, Хафф, Джексон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 52, Батлер - 27, Грин - 13, Муди - 10, Пост - 9, Подзиемски - 8, Хилд - 8, Сантос - 4, Луни - 3, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

Фото: Кадр из трансляции

В ходе одного из эпизодов Морант стал показывать в сторону скамейки «Уорриорз» пистолеты, которые изобразил своими руками.

Напомним, в марте 2023 года Морант был замечен в ночном клубе держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. А летом того же года Джа получил дисквалификацию в 25 матчей за повторный инцидент с показом оружия на видео в социальных сетях.

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