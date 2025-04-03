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Перкинс назвал команду с Запада, которая сможет навязать борьбу «Оклахома-Сити Тандер»

Перкинс назвал команду с Запада, которая сможет навязать борьбу «Оклахома-Сити Тандер»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс считает, что коллектив «Лос-Анджелес Клипперс» способен навязать борьбу лидеру конференции «Оклахома-Сити Тандер».

«Это команда из Лос-Анджелеса, и это не «Лейкерс». Это «Лос-Анджелес Клипперс». Именно игроки «парусников» являются самой большой угрозой для «Тандер», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

После 76 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Оклахома» занимает первое место в Западной конференции, одержав 64 победы при 12 проигранных встречах. «Клипперс» — 11-е при 44 выигранных и 32 проигранных матчах.

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