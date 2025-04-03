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Звезда «Детройта» Каннингем: могу стать лучшим баскетболистом в мире

Звезда «Детройта» Каннингем: могу стать лучшим баскетболистом в мире
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23-летний американский профессиональный баскетболист Кейд Каннингем, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Детройт Пистонс» на позиции разыгрывающего защитника, оценил свои перспективы в североамериканской лиге.

«По моему мнению, я могу стать лучшим баскетболистом в мире. На мой взгляд, я нахожусь на верном для этого пути», — приводит слова Каннингема издание ESPN.

После 76 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Детройт Пистонс» занимает пятое место в Восточной конференции, одержав 42 победы при 34 поражениях.

Каннингем на драфте НБА 2021 года он был выбран под первым номером командой «Детройт Пистонс».

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