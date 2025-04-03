Дуэйн Уэйд: моя статистика могла быть лучше, если бы я не был мотивирован выиграть титул

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высказался о своей карьере в североамериканской лиге.

«Я всегда хотел оставаться одним из лучших игроков на своей позиции на паркете. На мой взгляд, если представить величие игроков НБА в виде здания, то у него было бы 30 этажей, где 30-й — самые элитные игроки. Я думаю, что достиг 25-го.

Мои показатели статистические могли быть намного лучше, если бы я не был так мотивирован выиграть чемпионство. На 30-й этаж допускаются такие легендарные игроки, как [Майкл] Джордан и Билл Расселл», — приводит слова Уэйда издание Essentially Sports.