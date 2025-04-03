«Хьюстон» впервые за пять лет гарантировал себе прямой выход в плей-офф НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» впервые с 2020 года гарантировала себе выход в стадию плей-офф после домашней победы над коллективом «Юта Джаз» со счётом 143:105.

В плей-офф сезона-2019/2020, который проходил в «пузыре» из-за COVID-19, игроки «Рокетс» вышли после того, как заняли четвёртое место по итогам регулярного сезона. В первом раунде «Хьюстон» обыграл клуб «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 4-3, а в полуфинале конференции уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 1-4. «Озёрники» по итогам плей-офф стали чемпионами.

После 77 проведённых игр в нынешнем розыгрыше «Рокетс» занимают второе место в Западной конференции, одержав победу в 50 матчах при 27 поражениях.