«Хьюстон» впервые за пять лет гарантировал себе прямой выход в плей-офф НБА
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» впервые с 2020 года гарантировала себе выход в стадию плей-офф после домашней победы над коллективом «Юта Джаз» со счётом 143:105.
НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
143 : 105
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Грин - 22, Брукс - 21, Смит II - 15, Шеппард - 15, Исон - 15, Шенгюн - 15, Уитмор - 11, Томпсон - 9, Холидей - 6, Ландейл - 6, Уильямс - 3, Грин - 3, Тэйт - 2, Ванвлит, Адамс
Юта Джаз: Кольер - 22, Секстон - 18, Джордж - 14, Мартин - 13, Кесслер - 11, Сенсабо - 10, Филиповски - 6, Джузэнг - 5, Спрингер - 3, Михайлюк - 3, Кларксон, Коллинс
В плей-офф сезона-2019/2020, который проходил в «пузыре» из-за COVID-19, игроки «Рокетс» вышли после того, как заняли четвёртое место по итогам регулярного сезона. В первом раунде «Хьюстон» обыграл клуб «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 4-3, а в полуфинале конференции уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 1-4. «Озёрники» по итогам плей-офф стали чемпионами.
После 77 проведённых игр в нынешнем розыгрыше «Рокетс» занимают второе место в Западной конференции, одержав победу в 50 матчах при 27 поражениях.
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