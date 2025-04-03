Стивен Эй Смит: Дуэйн Уэйд, меня уже тошнит от того, как ты принижаешь свои заслуги!

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал слова трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйна Уэйда о своей карьере. Уэйд представил величие лиги в виде многоэтажного дома, разместив себя на 25-м этаже из 30.

«Прямо сейчас я собираюсь по национальному телевидению обратиться к Ди Уэйду, моему брату! Меня уже тошнит от того, что ты принижаешь то, кем ты, чёрт возьми, являешься! Ты находишься не на 25-м этаже, а на 30-м! Ты тот, кто возвысил Леброна Джеймса, пригласив его в «Майами». Ди Уэйду принадлежит этот 30-й этаж величия», — приводит слова Эй Смита издание Essentially Sports.

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