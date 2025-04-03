Стал известен статус сделки о продаже «Миннесоты»

Бизнесмен Марк Лори и экс-бейсболист Алекс Родригес достигли соглашения с владельцем «Миннесоты Тимбервулвз» Гленом Тэйлором о продаже команды. Кроме того, Тэйлор продаст «Миннесоту Линкс», выступающую в женской НБА (WNBA). Об этом информирует ESPN US со ссылкой на источники.

Стороны договорились о сделке в 2021 году, условившись на цене в $ 1,5 млрд. Соглашение должно быть погашено в три этапа. После первых двух платежей Тэйлор решил отменить сделку, но в результате продолжительного спора всё же дал согласие на продажу.

«Миннесота» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

Энтони Эдвардс хромает после матча с «Оклахомой»: