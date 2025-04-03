Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен статус сделки о продаже «Миннесоты»

Стал известен статус сделки о продаже «Миннесоты»
Комментарии

Бизнесмен Марк Лори и экс-бейсболист Алекс Родригес достигли соглашения с владельцем «Миннесоты Тимбервулвз» Гленом Тэйлором о продаже команды. Кроме того, Тэйлор продаст «Миннесоту Линкс», выступающую в женской НБА (WNBA). Об этом информирует ESPN US со ссылкой на источники.

Стороны договорились о сделке в 2021 году, условившись на цене в $ 1,5 млрд. Соглашение должно быть погашено в три этапа. После первых двух платежей Тэйлор решил отменить сделку, но в результате продолжительного спора всё же дал согласие на продажу.

«Миннесота» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

Материалы по теме
От «сделай аборт, лол» до фейковых алиментов: карьера Энтони Эдвардса вне площадки
От «сделай аборт, лол» до фейковых алиментов: карьера Энтони Эдвардса вне площадки

Энтони Эдвардс хромает после матча с «Оклахомой»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android