Стивен Эй Смит раскрыл нелицеприятное мнение члена Зала славы о Стефене Карри

Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит рассказал о беседе, состоявшейся у него с членом Зала славы баскетбола относительно разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Эй Смит не стал раскрывать имя собеседника.

«Ко мне подошёл член Зала славы и сказал: «Стеф Карри не набирал бы в среднем больше 17 очков за игру. В нашу эпоху мы бы ему причинили боль. Думаю, этот человек должен был пройти тест на наркотики», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: